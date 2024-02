Âgée de 60 ans, Françoise a signé son premier CDI le 1er mars 2023. On l’a suivie pendant une journée de travail. “Depuis 2018, c'était vraiment la galère. C'était vraiment petits boulots sur petits boulots, j'étais prête à faire autre chose, j'étais prête à faire monteur-câbleur”. Depuis décembre, François travaille comme caissière au magasin E. Leclerc Angers. Elle vient de signer le premier contrat à durée indéterminée de sa vie. Le nombre de contrats précaires et CDD qu’elle a eus, elle “ne les compte plus” : “J'ai eu des missions, des CDD. J'ai emmené des patrons aux prud'hommes... Ça, ça m'a grillée. Donc après une période de chômage, j'ai fait du ménage industriel. Puis, il y a eu cette proposition de faire un mandat municipal à la mairie d'Angers. Bon, là, c'est pareil. C'était quoi ? 500 € par mois. Puis à un moment donné, je me suis dit: "On me prend pour quelqu’un de pas bien”. Le doute s'installe en même temps parce que tu vois l'âge qui approche et tu te dis : "Non, c'est pas possible, je vais jamais y arriver." Je voulais bien me remettre en question, mais... Sur quoi ? Comment ?”

Durant toute sa carrière professionnelle, elle a enchaîné les CDD : “Il y a longtemps, j'aurais pu signer mon CDI, mais on m'a fait beaucoup de promesses je rentrais et à chaque fois, dans certaines entreprises : "Oh bah si ça fonctionne bien, il n'y aura pas de souci”. Et puis tout compte fait, à la fin du compte, il n'y a pas de CDI, quoi”. Enfant, elle explique qu’elle n’aimait pas l’école : “Je n'étais pas à l'aise à l'école. Si j'avais suivi l'école, je faisais une école de bonnes à tout faire, entre guillemets, femme de ménage, quoi. Et en fin de compte, avec mes parents, on a fait autrement. Et puis j'ai trouvé un apprentissage en boulangerie pâtisserie. Et puis ça m'a plu”. Aujourd’hui, âgée de 60 ans, et enfin CDIsée, c’est en décembre dernier qu’elle a commencé à travailler au magasin E. Leclerc Angers. Pendant une semaine, elle est en stage d’observation : “J'ai commencé par un stage d'observation. Tu sais, comme les élèves de troisième. Ça fait un peu bizarre de revenir à 60 ans en semaine d'observation, mais... il fallait ça. Je voulais le faire pour voir si ça m'intéressait ou pas. Et j'ai bien fait”. A la fin de ce mois, on lui propose un contrat CDI qu’elle accepte sans hésiter. La retraite, pour elle, est dans six ans “si tout va bien” : “Pour moi, c'est... La retraite, pour l'instant, c'est de l'abstrait. J'ai pas envie de me poser la question... Pas pour l'instant” conclut Françoise.

