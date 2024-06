À 68 ans il est médecin sur une île de 200 habitants

"Je suis le plus jeune vieux médecin de France." Ils sont un peu plus de 200 à habiter sur l'île de Sein, au bout de la Bretagne. Et pour soigner tout ce beau monde, il y a Bernard, un médecin pas comme les autres. Il est devenu docteur en médecine à 68 ans après avoir repris ses études. Être médecin sur une île, ça ressemble à ça. #BrutsurlîledeSein 2/3