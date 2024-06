Léa et Justine, la vie d'ado sur une île de 200 habitants

"J'aimerais juste voir ce que ça fait, en fait, l'adolescence 'normale' des autres. Parce qu'ici on est que 3." L'île de Sein c'est près de 200 habitants, et parmi eux Léa, bientôt 15 ans et Justine, 13 ans. Deux sœurs qui vivent sur cette petite île au large de la Bretagne depuis toujours. Entre l'école où ils sont 10 élèves, les touristes et les amis sur Internet… la vie d'ados sur l'île de Sein, ça ressemble à ça.