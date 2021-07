À Namur, Mark Kayak nettoie la Meuse

Lui, c'est Mark Kayak. Et tous les jours dans son kayak, il nettoie la Meuse. Pendant ce temps-là, à Namur en Belgique…

Naviguer pour nettoyer le fleuve

Mark Kayak raconte qu’il est sur l’eau quotidiennement d’avril à septembre. Son déclic date de dix ans, il raconte : “Quand j’ai commencé à ramasser, il y avait un cygne et il a mangé un morceau de frigolite qu’il a pris pour un morceau de pain et pendant dix minutes je l’ai vu agoniser et je l’ai vu mourir et ça m’a choqué, et depuis je ramasse les déchets sur l’eau.”

“Ça me donne du bonheur de savoir non pas ce que je fais, que j’ai servi à quelque chose."