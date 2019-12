Alain Juppé quitte la mairie de Bordeaux

En larmes, Alain Juppé dresse un portrait particulièrement sombre de la société française, alors qu'il quitte la mairie de Bordeaux pour rejoindre le Conseil constitutionnel.

Aujourd'hui, l'envie me quitte tant le contexte change. L'esprit public est devenu délétère. La montée de la violence, sous toutes ses formes, verbale et physique, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris, la stigmatisation des élites dont tout pays a pourtant besoin pourvu qu'elles ne se reproduisent pas par cooptation mais qu'elles soient ouvertes à la société tout entière. Bref, dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, l'esprit public, la vie publique, sont difficiles à vivre et lourdes à porter. Je souhaite continuer à servir notre pays et notre République dans un environnement de travail plus serein.