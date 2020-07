L’hallucinant premier meeting de Kanye West

Le producteur s’est lancé dans la course à la Maison-Blanche le 4 juillet. Il vient de donner son premier meeting de campagne.

Pas de micro, pas de masque, mais un gilet pare-balles. Voici un aperçu du premier meeting de Kanye West, candidat à la présidence américaine.

Lorsqu'il parle d’IVG

« Ma mère m'a sauvé la vie. Mon père voulait qu'elle m'avorte. Il n'y aurait pas eu de Kanye West parce que mon père était trop occupé. Kim a dit qu'elle était enceinte. Et pendant un mois, deux mois, puis trois mois, on parle de ne pas avoir cet enfant. Elle avait les pilules dans sa main. Ces pilules, vous en prenez une et si vous la prenez, c'est fini. Il n'y a plus de bébé. J'ai appelé ma femme et elle m'a dit : "Nous allons avoir ce bébé." J'ai dit : "Nous allons avoir cet enfant." »

« Je connais des gens qui ont 50 ans, qui n'ont pas eu d'enfant, qui n'ont pas eu cet enfant. Ils n'ont jamais connu le niveau de joie que j'ai connu. Mais même si ma femme voulait divorcer après cette conversation, elle a mis North au monde. Même si je n'en n'avais pas envie. Elle a résisté et elle a protégé cet enfant. L'avortement devrait être légal mais la possibilité d'une "augmentation maximale" devrait exister. "L'augmentation maximale" que chaque personne reçoive un million de dollars ou quelque chose comme ça. »

Lorsqu'il parle d'addiction

« Des endorphines dans la tête qui ressemblent à celles qu'on quand on a un orgasme et qui sont aussi cousine et sœur de l'héroïne. Donc, en gros, certains diraient que j'étais accro à une forme d'héroïne plus légère. Et je vivais dans un palace, dans une communauté fermée. Je conduisais ma MayBach jusqu'à Calabasas complètement défoncé. »

Quand il réécrit l’histoire

« Harriet Tubman n'a jamais vraiment libéré les esclaves. Elle a juste fait travailler les esclaves pour d'autres Blancs. » [Rappel : née esclave, Harriet Tubman a conduit des centaines d'esclaves vers la liberté grâce au chemin de fer clandestin.]