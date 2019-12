Après la tuerie d'El Paso, Donald Trump condamne le racisme

Une « invasion hispanique du Texas » : c'est ce qu'aurait dénoncé l'auteur de la tuerie de masse d'El Paso, dans un manifeste publié avant le drame. Une « invasion », c'est aussi le terme employé par Donald Trump depuis des mois pour qualifier l'immigration aux États-Unis.

« Notre nation doit s'unir pour condamner le racisme, le sectarisme et le suprémacisme blanc. Ces idéologies sinistres doivent être vaincues. La haine n'a pas sa place en Amérique ». Donald Trump a condamné le suprémacisme blanc, plusieurs jours après la tuerie de masse survenue à El Paso, au Texas, qui a fait au moins 22 morts.

Le tireur serait l'auteur d'un manifeste dans lequel il dénonce une « invasion hispanique du Texas », un discours qui rappelle celui du président américain. Donald Trump a utilisé à moultes reprises le terme d’ « invasion » pour qualifier l’arrivée de migrants aux États-Unis. « Je ferai tout le nécessaire pour mettre un terme à l'invasion de notre pays », « Nous approchons du million d'étrangers qui tentent de se ruer illégalement vers nos frontières. C'est une invasion, vous le savez », « C'est un réel assaut, ni plus ni moins », « Nous parlons d'une invasion de notre pays, avec des drogues, des trafiquants d'êtres humains et tous types de criminels et de gangs » a par exemple déclaré le Président des États-Unis, Donald Trump.

Donald Trump a également évoqué à de nombreuses reprises la « gravité de la situation » et dénoncé « les politiques démocrates d'ouverture des frontières » qui, selon le Président des États-Unis, « épuisent nos services publics, surpeuplent nos écoles et nos hôpitaux et engendrent crimes, drogues et gangs meurtriers dans notre communauté ».