Arnold Schwarzenegger rend hommage à Greta Thunberg

Quand les rêveurs entendent qu'une chose n'a jamais été faite, ils ne se dérobent pas devant elle, ils relèvent le défi. Et nous sommes si chanceux aujourd'hui d'avoir ici, certains de ces rêveurs, au sein du public. Et si ça ne vous dérange pas, je souhaiterais citer l'une d'entre eux et c'est Greta Thunberg. Greta, pourrais-tu te lever un instant, s'il te plaît ? Greta Thunberg et Arnold Schwarzenegger réunis à Vienne lors d'un sommet sur le climat. L'occasion pour l'acteur de prononcer un discours inspirant. On m'a traité de fou à de nombreuses reprises dans ma vie. On m'a traité de fou par exemple quand j'étais enfant et que je voulais être un champion de bodybuilding, ici, en Autriche parce que l'Autriche est connue pour ses grands skieurs et ses grands joueurs de football mais pas pour ses grands bodybuilders. On m'a traité de fou lorsque je souhaitais le premier rôle dans les films car selon les experts, tout était de travers chez moi. Mes accents, mon énorme corps musclé et un nom imprononçable. Ils en ont donc conclu que je n'y arriverais jamais. On m'a aussi traité de fou lorsque j'ai souhaité devenir le gouverneur du grand État de Californie parce que je n'avais jamais occupé de poste politique par le passé. Et aujourd'hui, on va certainement me traiter de fou à nouveau parce que je crois que nous pouvons, que nous pouvons façonner un avenir énergétique propre et prospère sans énergies fossiles nous étouffant jusqu'à la mort. Oui, nous le pouvons. Voilà ce qui arrive quand vous êtes un rêveur, les pessimistes et les sceptiques diront toujours que vous êtes fou. Ils essaieront toujours de vous ralentir. Ils emploient des termes tels que: "C'est impossible", Ils emploient des termes tels que : "Irréaliste", "Cela n'a jamais été fait", "Tu ne pourras jamais faire des choses de ce genre." Je connais les doutes auxquels les rêveurs font face. Je sais aussi à quelle vitesse les doutes peuvent se transformer en acceptation, en invitation, en actions. Ce sont les rêveurs, pas les sceptiques qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons et quand une vision grandiose rencontre le travail acharné, la folie d'hier devient la réalité d'aujourd'hui. C'est ce genre de moments magiques, quand les rêveurs deviennent acteurs, qui ont gardé l'humanité sur le chemin du progrès depuis notre sortie des cavernes, il y a des milliers d'années. Les sceptiques nous disent qu'un futur en énergie propre est un rêve impossible. Eh bien, ils ont tort. Les rêveurs et les acteurs, partout dans le monde, ont déjà contredit leurs doutes. Aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas, au lieu de faire l'habituel discours de sommet sur l'environnement, ou l'on parle d'empreinte carbone chiffrée en millions et de hausse du niveau de la mer, je veux valoriser certains de ces rêveurs, de façon à partager leur vision. Je veux mettre en avant certains acteurs, de façon à suivre leurs pas. Je veux envoyer un message aux sceptiques, de façon à ce qu'ils comprennent qu'ils ne gagneront jamais. avec les rêveurs Je vais commencer car tout progrès débute avec un rêve. Les rêveurs détestent le statu quo. Greta est une rêveuse dans tous les sens du terme. Comme vous l'avez entendu précédemment, en août dernier, elle a entamé une grève scolaire, jusqu'aux abords du Parlement suédois pour demander des mesures pour un futur en énergie propre. Elle était seule au début. Mais comme la plupart des rêveurs qui ont changé le cours de l'histoire, elle ne le fut pas pour longtemps. Des millions de jeunes rêveurs, aux origines multiples, de par le monde, venant d'une centaine de pays ont rejoint Greta pour demander aux adultes d'agir, présentement assis dans les couloirs du pouvoir, faisant promesse après promesse, qu'ils ne tiennent pas. Le fait est que, si nous échouons à agir, c'est leur avenir qui est en jeu pas le nôtre. Leurs rêves doivent nous donner de l'espoir. Leur vision devrait nous guider vers l'action. Greta et ses camarades de classe mettent les propos des politiciens à l'épreuve. Deviendront-ils des acteurs qui soutiennent les rêveurs en faisant de leurs promesses de campagne, une réalité? de campagne, une réalité ? Ou vont-ils perpétuer le statu quo? Et ne pas nous dire la vérité et continuer à nous mentir sans arrêt ?