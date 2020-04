Australie : des koalas relâchés dans la nature

Australie : après les incendies, le retour des koalas

13 koalas vont bientôt retrouver leur milieu naturel grâce à l'ONG Science for Wildlife.

« On vient de relâcher quatre koalas et bientôt, on va accélérer à cause du Covid-19. On relâchera le reste des koalas. On en aura donc 13 au total, en comptant les bébés, de retour dans la nature. » Cette bonne nouvelle, c’est la Dre Kellie Leigh, directrice de l'ONG Science for Wildlife, qui l’a annoncée. Quatre koalas sauvés des récents feux de forêts en Australie ont retrouvé leur milieu naturel, et neuf autres vont suivre.

Les feux de forêt sont aujourd’hui presque tous éteints

Ces koalas avaient été secourus en janvier 2020 par les vétérinaires de l'organisation Science for Wildlife. Les feux de forêt qui ont ravagé l'Australie depuis septembre 2019 sont aujourd’hui presque tous éteints.

« Karlie, le premier koala que nous nous apprêtons à relâcher, est au zoo de Taronga depuis quelques mois. On la ramène là où on l'a attrapée. On a vérifié l’état de la canopée, on sait que c'est plutôt bien, ici. On a également trouvé d'autres koalas autour. Donc on va simplement la relâcher chez elle » détaille la Dre Kellie Leigh.