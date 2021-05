Camille Étienne réclame au gouvernement plus d'ambition écologique

"On avait des solutions, des vraies, pas une écologie pour les riches." Comme elle, des milliers de personnes ont manifesté dans toute la France ce 9 mai. Porte-parole de On Est Prêt, Camille Étienne raconte pourquoi elle aimerait que l'État ait plus d'ambition écologique.