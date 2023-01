Ces “revenge songs” iconiques

Qu’est-ce qu’un “revenge song”?

Shakira bat des records sur Youtube grâce à une nouvelle chanson où elle règle ses comptes avec son ancien compagnon, le footballeur Gerard Piqué. Se venger en musique, ce n’est ni la première, ni la dernière fois qu’un ou une artiste le fait. Voici 3 autres “revenge songs” iconiques. 4 cas emblématiques de la "cancel culture"

Il y a d’abord Cry Me a River de Justin Timberlake. Il raconte sa rupture avec Britney Spears, après 3 ans de relation très médiatisée. Il donnera ensuite des détails intimes de leur relation et rabaissera à plusieurs reprises la chanteuse lors d'interviews. 19 ans plus tard, en février 2021, Justin Timberlake s'excusera publiquement et reconnaîtra avoir bénéficié d'un système qui tolère la misogynie. Britney Spears : l'histoire de sa tutelle et du mouvement #FreeBritney

On compte aussi Obsessed de Mariah Carey. Alors que des rumeurs d'une brève histoire d'amour entre Mariah Carey et Eminem circulaient, la chanteuse, elle, a toujours nié. Elle décrit l'expérience d'une femme célèbre harcelée pendant des années par un homme, qui ressemble de manière peu subtile à Eminem. Ce différend dure depuis des années. En 2021, Mariah Carey se moquait toujours d’Eminem en vidéo. Mariah Carey ne sera juridiquement pas la "Reine de Noël”

Enfin, Taylor Swift est une spécialiste en la matière, notamment avec son titre Dear John. Des fans supposent que cette chanson est à propos du chanteur John Mayer. La différence d’âge dans la relation est un thème qu’elle a déjà abordé dans All Too Well, lorsqu'elle semble faire référence à son ex, l'acteur Jake Gyllenhaal. Cette chanson a d'ailleurs incité de nombreuses femmes sur les réseaux à questionner des relations passées avec des hommes beaucoup plus âgés, qui auraient usé de leur influence. Une vie : Taylor Swift