Cette championne de tennis a fui la guerre en Ukraine

“Je ne souhaite à personne de ressentir ce que ça fait de dire adieu à sa famille en temps de guerre”

Dayana Yastremska a 21 ans et est une joueuse de tennis professionnelle. Dans la nuit du 24 février 2022, alors que la Russie était en train d'envahir son pays, son père prend la décision de l'emmener elle et sa sœur hors du territoire. Dayana se souvient encore : "Je disais 'non, je ne veux pas quitter le pays, je veux rester à la maison avec vous'. C'était ma première réaction. On a roulé pendant environ 3 heures et c'était terrifiant de voyager en voiture parce qu'on pouvait se faire bombarder n'importe où, on pouvait rencontrer des soldats ou même des tanks, c'était très effrayant."

Après avoir roulé jusqu'à lzmail, Dayana et sa soeur prennent le bateau qui les conduira en Roumanie. "C'était très triste, parce que tu vois tes parents de l'autre côté de la rivière et toi, tu vas dans un endroit sûr, alors qu'eux restent là. Ils nous disaient : 'les filles, vous devez partir, vous devez poursuivre vos rêves, vous devez construire votre avenir et vous devez prendre soin l'une de l'autre.' C'était très douloureux", confie la jeune joueuse.