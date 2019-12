Cette "zone morte" pourrait devenir la 2ème plus grande jamais enregistrée

En 2019, la zone morte du golfe du Mexique devrait atteindre une taille historique

En 2019, la zone morte du golfe du Mexique devrait atteindre une taille historique : 22 500 km2 d'océan presque sans vie…

En 2019, la "zone morte" du golfe du Mexique Source : Louisiana State University pourrait atteindre l'une des plus grandes tailles de son histoire. Cette zone sous-marine, contenant très peu d'oxygène, revient chaque été au large du Texas et de la Louisiane.

Mais selon une prévision pour 2019, elle pourrait s'étendre sur une surface bien supérieure aux moyennes habituelles comparable à l'État du New Jersey. Elle se classerait alors juste derrière le précédent record : 22 700 km2 exceptionnellement atteint en 2017.

Parmi les principales causes : des quantités inhabituelles d'engrais et d'eaux usées drainées depuis les terres. Une fois dans le golfe du Mexique, ces eaux chargées en azote et en phosphore, provoquent une prolifération de végétaux marins. En se décomposant, ces algues causent un important déficit d'oxygène dans les profondeurs. Pour les écosystèmes, ce phénomène d'hypoxie est destructeur. En bout de chaîne, l'hypoxie affecte également la pêche locale.

La baisse d'oxygène du golfe du Mexique aurait commencé dans les années 1970, avec l'intensification des pratiques agricoles. À travers le monde, les rejets d'engrais dans l'océan serait à l'origine de plus de 400 "zones mortes".