Clément veut démocratiser la mode responsable

Il y a deux ans, Clément présentait Hopaal, sa marque de vêtements recyclés et locaux. Et aujourd'hui, il a un nouveau défi : démocratiser la mode responsable en la rendant plus accessible. Brut l'a retrouvé à Biarritz, il raconte. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque