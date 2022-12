Dans "La Vallée" de Fabrice Hyber

"Il ne faut pas juste dessiner un arbre et planter une forêt, il faut transmettre." C'est ici, près de la bergerie de ses parents que l'artiste plasticien Fabrice Hyber réalise la plupart de ses œuvres. Et c'est en marchant dans les champs alentour qu'il a pris conscience de la fragilité du vivant. Alors depuis 25 ans, il a semé plus de 300 000 graines pour y créer une forêt. Brut l'a suivi dans sa "Vallée", en Vendée. Les peintures de Fabrice Hyber sont présentées dans l'exposition "La Vallée", du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023 à la Fondation Cartier pour l'art contemporain.