Dans sa ferme, Stéphanie recueille les animaux handicapés

Dans sa ferme refuge Stéphanie accueille tout le monde. Chèvres, chiens, chats, ânes… Ils sont tous sur roulettes ou sur trois pattes. De quoi leur donner une seconde vie ou la terminer le plus heureux possible. On est allé la voir chez elle, et tous ses animaux, dans l'Orne.