Dans une distribution alimentaire destinée aux étudiants

"Je ne sais pas comment on va faire…" Fin 2020, Brut se rendait à l'une des premières distributions alimentaires destinées uniquement aux étudiants, et déjà ils étaient nombreux. Puis, en 2021, ils étaient deux fois plus. En 2022, encore plus. Et pour cette rentrée 2023, voici que notre journaliste Rémy Buisine a vu.