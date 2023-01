Décédée depuis 2 ans, une romancière réapparaît sur Facebook

“Revenir sur The Ward ne veut pas dire grand-chose. Que la fête commence !”

L'histoire commence en 2018. A l'époque, Susan Maechen créé un groupe d'écriture sur Facebook : The Ward. Il s'agit d'une petite communauté de 700 "lecteurs et auteurs qui se soutiennent mutuellement" selon la BBC. Durant l'automne 2020, une personne prétendant être la fille de Susan Maechen annonce que sa mère s'est suicidée notamment à cause du cyberharcèlement dont elle aurait été victime. Attristés, certains membres du groupe vont organiser des collectes de fonds notamment pour rembourser les frais funéraires.

Mais tout va changer le 3 janvier 2023. Ce jour-là, le compte de Susan Maechen publie un long message sur le groupe Facebook : "J'ai débattu sur la façon de faire ça un million de fois et je ne sais toujours pas si c'est bien ou non. Il y aura des tonnes de questions et beaucoup de gens quitteront le groupe, je suppose. Ma famille a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour moi et je ne peux pas lui en vouloir. Revenir sur The Ward ne veut pas dire grand-chose mais je vais mieux maintenant et j'espère écrire à nouveau. Que la fête commence !"

Certains ne croient pas à la version de Susan Maechen

Dans des conversations privées consultées par la BBC, la romancière assure à ses amis que ce faux suicide était le seul moyen de mettre fin au cyber-harcèlement qu'elle aurait subi. Elle évoque un traitement contre sa maladie mentale et sa toxicomanie et affirme que toute son activité en ligne ces dernières années a été gérée par sa famille. Enfin, elle nie avoir récolté l'argent reversé à sa "famille". par les membres du groupe Facebook.

De nombreux membres du groupe ne croient cependant pas à la version de Susan Maechen. Certains déclarent par exemple avoir reconnu l'écriture de Susan dans les posts Facebook de sa prétendue fille, les messages contenant les mêmes fautes de grammaire que celles commises par sa mère. D'autres pensent qu'elle a simulé son suicide en espérant que cela donne du succès à ses livres. Enfin, certains pensent qu'il s'agit d'une arnaque visant à obtenir des fonds. Au moins une plainte aurait été déposée selon la BBC.