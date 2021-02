Elle a fui l'Arabie saoudite pour vivre libre : Julia témoigne

Mariée de force en Arabie Saoudite, Julia s'est échappée lors de sa lune de miel en France

Après avoir été mariée de force en Arabie Saoudite à un homme plus âgé et au comportement violent, Julia a profité de leur arrivée en France dans le cadre de leur lune de miel pour prévenir les policiers français, et récupérer sa liberté. Pour Brut, elle raconte son histoire.

Arrivée à l'aéroport de Roissy, elle s'enfuit

Son cauchemar a pris fin le 15 août 2014, lors de son arrivée avec son mari à l’aéroport de Roissy. Alors que l’homme s’éloigne pour aller récupérer les bagages, Julia se précipite auprès de policiers français, et explique son histoire. “J'ai pleuré, j'ai dit que c'était un monstre, que je ne voulais pas rester avec lui, que j'ai été mariée de force”, raconte la jeune femme.

Les policiers prennent en charge Julia, et éloignent l’homme. Julia a l’impression de revivre, malgré les nouveaux défis qui se présentent à elle, à présent seule dans un pays inconnu : “Je ne parle pas français, pas du tout, je ne connais rien mais je sais que je suis en sécurité”.

Une nouvelle vie pour Julia

Depuis cet événement, Julia n’a jamais eu de nouvelles de son ex-mari, et n’est jamais retournée en Arabie Saoudite, malgré les demandes de sa famille. Elle raconte son histoire dans “Les fugitives”, une enquête d’Hélène Coutard sur les femmes saoudiennes qui ont décidé de fuir leur pays et la tutelle des hommes.

“Ce n'est pas comparable, ma vie en Arabie saoudite et ma vie, ici, en France. En France, ici, j'ai le droit de sortir, je m'habille comme je veux, j'ai une voix. C'est ma voix, ma parole et mes mots. C'est moi qui les choisis, chaque mot qui sort de ma bouche. Je parle avec des hommes, je cherche un travail, toute seule. J'aime bien montrer mon histoire pour les autres filles, pour donner de la force et ça inspire. C'est un rêve qui devient réalité pour une femme.”