En 1995, il y avait déjà une grève sur les retraites

“On est déterminés, on est à 18 jours de grève, ou 19, et s’il faut en faire 30 ou 40, on les fera.” En 1995, la France connaît trois semaines de manifestations contre le “plan Juppé”. “La France a besoin de réformes, nous allons les faire, nous allons les faire dans la concertation, nous allons les faire pour réussir”, s’exprimait le Premier ministre de l’époque à la télévision. D’où viennent les grèves ?

Allonger à 40 ans la durée de cotisation, c’est ce passage qui a poussé la SNCF et les fonctionnaires à faire la grève. La CGT et Force ouvrière avaient manifesté à Paris et dans les régions, en dénonçant également le plan de réforme de la sécurité sociale. Près de 800 000 personnes avaient défilé dans toute la France. Retraites : l'histoire d'une réforme contestée

“Je crois que c’est une manifestation extraordinaire, on peut dire historique. Le plan Juppé doit être retiré immédiatement et on doit passer à la table des négociations et de discuter concrètement des revendications du monde du travail”, pensait un manifestant de l’époque. Le 15 décembre, le gouvernement annonce le retrait de sa réforme des retraites, mais il maintiendra sa réforme de la Sécurité sociale. Élisabeth Borne justifie sa réforme des retraites

Aujourd’hui, les manifestants du 19 janvier espèrent le même scénario qu’en 1995. La mobilisation avait paralysé pendant trois semaines le pays, et des millions de Français, du public ou du privé, étaient descendus dans la rue. Les manifestants espèrent, eux aussi, faire plier le gouvernement en place. À 71 ans, Michel vit avec 850 euros de retraite par mois