Enquête sur les piqûres qui sèment la terreur dans les bars et boîtes

Les piqûres continuent d'inquiéter dans les bars et boîtes de nuit. On compte déjà plus de 1000 plaintes en France… Mais que contiennent-elles ? Envoyé spécial a mené l'enquête. L'enquête "GHB : la peur du samedi soir" d'Envoyé spécial et STP PRODUCTIONS sera diffusée ce jeudi 23 juin à 21h10 sur France 2 : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/envoye-special-du-jeudi-23-juin-2022_5175553.html