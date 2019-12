Euthanasie : l'athlète paralympique belge Marieke Vervoort est morte

L’athlète paralytique belge Marieke Vervoort est morte le 22 octobre 2019, par euthanasie

L’athlète paralympique, âgée de 40 ans, est décédée le 22 octobre 2019. Une tétraplégie progressive s’était déclarée alors que l’athlète n’avait que 14 ans. Cependant, cette maladie dégénérative incurable n’a pas empêché la sportive belge de consacrer sa vie au sport. Décédée par euthanasie, Marieke Vervoort défendait ce choix depuis 2016.

En Belgique, l’euthanasie est légale depuis 2002. Cependant, des règles strictes encadrent cette pratique. En effet, il est possible d’avoir recours au suicide médicalement assisté uniquement avec le consentement de la personne concernée. De plus, le médecin peut autoriser l’euthanasie seulement dans le cas où le patient souffrirait d’une maladie incurable, lui provoquant des douleurs “physiques ou psychologiques constantes et insupportables”. Marieke Vervoort, championne sur 100 mètres aux Jeux de Londres en 2012 et atteinte d’une maladie rare qui lui paralysait les jambes, avait déclaré vouloir avoir recours à l’euthanasie si ses souffrances s’intensifiaient.

“J’aimerais que l’euthanasie soit perçue comme autre chose qu’un meurtre”

Dès 2016, Marieke Vervoort avait fait les démarches nécessaires pour recourir à l’euthanasie. “Si je n’avais pas eu ces papiers (pour l’euthanasie), je me serais déjà suicidée, parce que c’est si dur de vivre avec tant de douleur, de souffrance et d’incertitude”, expliquait Marieke Vervoort, lors d’une conférence de presse en septembre 2016. Crises d’épilepsie à répétition, vue extrêmement basse : l’athlète confiait avoir peur de la suite de la maladie. L’obtention des papiers autorisant l’euthanasie lui a donné “beaucoup de paix intérieure”, avouait Marieke Vervoort.