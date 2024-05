Il vient d'où le parler marseillais ?

"Il n'y a pas que le français standard, parisien ou académique qui existe." Vé, fada, peuchère, minot… Rien qu'en lisant ces mots, on peut les entendre chanter et surtout on sait d'où ils viennent. Le parler marseillais dépasse aujourd'hui largement les frontières de Marseille, alors on a voulu comprendre comment il s'est créé. Le linguiste Médéric Gasquet-Cyrus nous raconte. À l’occasion de l’arrivée de la flamme olympique à Marseille ce 8 mai, Brut consacre une semaine spéciale à cette ville.