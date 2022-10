Ils sillonnent l’Inde avec leur bibliothèque mobile

“Nous pouvons les aider à exceller et à s’améliorer”

En Inde, Anirban et Poulami Nandy ont déjà fait profiter plus de 8000 villageois de leur bibliothèque mobile. Ce couple d'indiens se rend chaque mois dans 30 villages du pays pour prêter des manuels scolaires et des livres aux écoliers, et leur donner des cours d'informatique et d'anglais. "Au début, on a dû se faire connaître en allant vers eux. Maintenant, quand ils voient au loin une voiture rouge approcher, ils se tiennent prêts." Anirban et Poulami ont fondé leur bibliothèque mobile pendant leurs études d'ingénieur.

Après avoir obtenu leurs diplômes, ils comptaient partir aux États-Unis poursuivre leurs recherches. Mais ils ont décidé de rester en Inde pour aider les enfants. "Il y a tellement de gens ici, on a tellement de relations, il y a tellement de personnes concernées. Si on les abandonnait, juste pour découvrir un autre pays, on s'en voudrait", explique Anirban. "On ne peut pas les laisser. Ils ont placé beaucoup d'espoir en nous. En restant ici, nous pouvons les aider à exceller et à s'améliorer."