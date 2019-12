Don d’organe : Jean-Marie a donné un rein à Raynald, son ami d’enfance. Ils racontent à Brut.

Atteint d’une infection rénale, Raynald s’est retrouvé face à la mort. Son ami d’enfance, Jean-Marie, l’a sauvé en lui faisant un don de rein. Les deux amis racontent leur histoire à Brut.

Les deux amis se sont rencontrés à l’école, il y a des années de cela. Raynald est atteint d’une infection rénale appelée “polykystose rénale”. Cette maladie se manifeste par la présence de kystes sur les reins, qui grossissent progressivement. Lorsque la maladie se développe, les kystes finissent par appuyer contre les artères, ce qui empêche le bon fonctionnement des reins. Cette maladie faisait partie de la vie des deux amis, toujours scotchés ensemble. Mais un jour, Raynald a eu besoin d’un don du rein.

« Laisse-moi 24 heures pour réfléchir mais je te dis oui »

Jean-Marie confie avoir proposé son rein à Raynald assez naturellement. Pour les amis d’enfance c’était “une évidence”. Jean-Marie voulait faire quelque chose, et la médecine a confirmé leur compatibilité. À la suite de quelques examens et signatures administratives, l’opération a eu lieu. Les deux amis avouent avoir eu la chance de se connaître et la chance d’être compatibles. Aujourd’hui, Raynald et Jean-Marie encouragent les gens à ne pas avoir peur de faire un don de rein : “Trois ans après, aucune séquelle. Tout va bien.”