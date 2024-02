L'histoire de Robert Birenbaum, l'un des derniers résistants encore en vie

"Mes parents n'ont jamais rien su." À 16 ans, il a rejoint la résistance au lendemain de la rafle du Vel d'Hiv, où 10 000 hommes, femmes et enfants avaient été arrêtés par la police française avant d'être déportés. À 97 ans et demi, Robert Birenbaum est l'un des derniers résistants encore en vie. Voici son histoire et son message pour la jeunesse.