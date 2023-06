C'est quoi le body summer ?





“Le summer body, le beach body, le bikini body… Tout ça, c'est l'idée d'un corps qui serait prêt à être montré à l’épreuve de la plage”. Julien Magalhães est auteur spécialiste de la mode et des costumes. Pour Brut, il revient sur l’histoire du summer body. Pendant longtemps, la nudité était tabou sur les plages. “On a hérité pendant des siècles en France d'une longue tradition où l’eau est dangereuse. Dès le 18e siècle, on commence à comprendre et à se dire que l'air marin, l’eau marine est bonne pour la santé. C'est seulement une élite qui se présente sur la plage, c'est une bourgeoise et une aristocratie. Elle est très couverte. On fait des bains de mer pour les vertus de l'eau de mer mais très rapidement on se rhabille. Après, au 19e siècle même, on nous baignait dans l'eau et puis on nous mettait dans une roulotte qui allait jusqu'au bord de l'eau pour qu'on voit le moins possible de peau” commente le consultant en Histoire.

#StyleNotSize : corps différents, mêmes vêtements





Un véritable changement s’opère dans les années 50 après la guerre. “C'est surtout après la Seconde Guerre mondiale qu’on voit apparaître le corps de plage tel qu'on le connaît, nous vraiment. En France, la personne qui démocratise surtout cette idée du summer body, c'est Brigitte Bardot. Quand elle arrive dans les années 50, c'est une France qui sort à peine de la guerre culturellement et économiquement. C'est une vraie rupture qui amène une espèce d'exigence, comme ça, de santé et de séduction sur la plage” analyse Julien Magalhães. L’époque est aussi marquée par l’arrivée d’une jeunesse issue du baby-boom de l’après-guerre. Les congés payés, qui ont été votés en 1936 par le Front Populaire, sont de plus en plus ancrés dans la culture nationale. “Il y a plus de gens qui partent en vacances, le bord de mer devient désirable, souhaitable”.

Ecouter le podcast “L'obsession du corps parfait - avec MyBetterSelf”





Le terme de “summer body” apparaît dans la presse en 1961





C’est dans la presse américaine des années 60 qu’on lit pour la première fois l’expression “summer body” : “En 1961 il y a une pub dans le Washington Post et dans le New York Times qui vante une poitrine haute et ferme, une taille fine et ferme, des hanches fines et gracieuses, un corps prêt pour le bikini : un summer body” indique Julien Magalhães. Pour le consultant en histoire, la notion de “summer body” est intrinsèquement liée à celui de la société de consommation : “Le truc avec le summer body, c’est qu'on est aussi dans une société de consommation qui va avec une idée de saisonnalité des modes donc il faut vendre un corps qui est prêt à accueillir le maillot de bain de cette année-là. C’est l’idée de préparer un corps qui est prêt à consommer une mode d'été”.

Pourquoi les applications de remodelage du corps font polémique





Les corps évoluent au fil des décennies. Les années 70 marquent l’émergence du fitness, “qui demande des abdos apparents pour les femmes même”. “Dans les années 90, il y a cette vogue des énormes poitrines, donc les corps avec des prothèses mammaires. Dans les années 2000, c'était des corps très minces, encore plus bronzés qu'avant. C'est toujours une idée de la maîtrise d'une certaine minceur avec des formes là où il faut. Ce qui change aujourd'hui, c'est peut-être le degré de précision du corps. On veut le thigh gap par exemple, l’écart entre les cuisses, on voudrait des clavicules apparentes. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que cela impacte de plus en plus une population masculine qui jusque-là était relativement épargnée” ajoute l’auteur spécialiste de la mode et du costume.

Les conseils de My Better Self pour se sentir mieux dans son corps





Brigitte Bardot, Pamela Anderson, Kim Kardashian





Brigitte Bardot dans les années 50, Pamela Anderson dans les années 90, Kim Kardashian aujourd’hui… “Souvent ce sont des corps qui font d'abord scandale, qu'on considère vulgaires, qu’on essaie de cacher et puis on voit qu’en une dizaine d'années, et plus rapidement maintenant, ils influent sur le désir d'images des corps. Ce qui est assez enthousiasmant, c'est qu'aujourd'hui il y a plus de modèles de corps différents, possibles, montrables et acceptables par la majorité de la société” affirme Julien Magalhães.

Retour en vidéo sur la vie de Kim Kardashian





Pour l’auteur, consultant en histoire, ce qui différencie le beach body de la mode, est que “avec la mode, surtout auparavant, on avait des sous-vêtements qui sculptaient le corps, donc en fait, on pouvait atteindre (la forme du corps voulu) par un sacrifice textile, par un faux cul, un corset, des épaulettes, etc. A l’inverse, à la plage, le corps doit être tout le temps parfait, sans accessoire.” Également, l’auteur rappelle que le corps a toujours été un marqueur social, qui veut “dire des changements socio-économiques” : “Le corps, il est là pour montrer une réussite sociale : on a le temps de s’en occuper, de le muscler. On a le l'argent nécessaire pour manger ce qui est bon pour lui. Si avant, on aimait les corps plus blancs et plus potelés, c’est que on avait le loisir de rester à l'intérieur, on n'avait pas la nécessité d'aller faire les moissons par exemple et de bronzer sa peau au soleil. C'était pas souhaitable exactement pour les mêmes raisons que le corps bronzé était souhaitable ensuite” déclare Julien Magalhães.

L'avis de Tommy Hilfiger sur les tenues qui reviennent à la mode