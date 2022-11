La baguette inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco

“250 grammes de magie et de perfection dans nos quotidiens”

La baguette de pain française vient d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco. Pour être précis, ce sont "les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain" qui ont été distingués par cette institution des Nations unies. L'Unesco met en avant les traditions, les pratiques et les savoir-faire plutôt que les produits. "Sa croustillance et son moelleux offrent expérience sensorielle particulière", justifie l'institution. L'histoire de la bière belge avec le chef Paul Delrez

Emmanuel Macron a réagi sur Twitter: “250 grammes de magie et de perfection dans nos quotidiens. Un art de vivre à la française. Nous nous battions depuis des années avec les boulangers et le monde de la gastronomie pour sa reconnaissance. La baguette est désormais au patrimoine immatériel de l’Unesco!” La candidature de la baguette avait été faite début 2021, représentant ainsi le savoir-faire des boulangers et la culture de la France. Faire de la bière avec du pain !

D’autres candidatures sont étudiées pour être ajoutées au patrimoine de l’humanité dans le monde. Il y a notamment la purée de piment de la harissa, portée par la Tunisie, le raï, genre musical porté par l’Algérie. La fête foraine et l’art des forains, portés séparément par la Belgique et la France. L'histoire du couscous, racontée par Abdel Alaoui