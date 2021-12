La colère des soignants en réanimation à l'hôpital de Colmar

"On ne peut pas dire 'J'irai en réa si je suis malade.' C'est pas possible." À l'hôpital de Colmar, sur les 17 patients atteints du Covid en réanimation actuellement, 16 ne sont pas vaccinés. Et les soignants du service sont en colère…