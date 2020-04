La communication de Donald Trump face au coronavirus

Trump est le meilleur pour gérer l’épidémie de Covid-19, et c’est lui qui le dit

Morceaux choisis des déclarations du Président américain les plus savoureuses de ces deux derniers mois.

26 février 2020

« Nous sommes classés numéros 1 pour notre préparation. »

29 février 2020

« Nous avons entrepris les actions les plus agressives jamais entreprises par un pays pour faire face au coronavirus. »

9 mars 2020

« Nous avons très bien géré ça. La grande décision a été prise tôt, quand nous avons fermé nos frontières. Nous étions les premiers à le faire. Nous n’avions jamais fait ça dans notre pays auparavant. »

15 mars 2020

« Nous utilisons les pleins pouvoirs du gouvernement fédéral pour vaincre le Covid-19, nous ferons tout ce qu’il faut. Et nous faisons, je crois, du très, très bon travail. Beaucoup de bonnes choses vont arriver. »

17 mars 2020

« J’ai toujours su que c'était une pandémie. J’ai senti que c'était une pandémie bien avant qu’on appelle ça une pandémie. »

19 mars 2020

« Quelqu'un disait hier sur une chaîne de télévision que jamais un Président n’avait été, même de près, capable de faire ce que j’ai fait en simplifiant la charge administrative. Tout ça pour amener sur le marché des choses importantes, médicales. La semaine dernière, c'était le chaos. Vous me voyez. Pas de chaos. Je n’ai pas de chaos. Je suis celui qui dit à tout le monde d'être calme. »

### 21 mars 2020

« Nous avons commencé avec très peu de masques. Nous en avions quelques-uns, mais rien pour un événement pareil. Et maintenant, nous fabriquons des dizaines de millions de masques, et d’autres choses. Et je crois que c’est sans précédent, ce que nous avons fait et ce que nous faisons. Beaucoup de médecins n'arrivent pas à croire au travail incroyable qu’on a fait. »

22 mars 2020

« J’ai beaucoup d’amis riches, mais ils ne peuvent pas aider, et ils ne peuvent pas faire ce que j’ai fait, en termes d’aide à ce pays. Je le ressens : je suis un Président en temps de guerre. »

25 mars 2020

« Nous avons fait, de loin, plus de tests que tout le monde. Nous faisons plus de tests que qui que ce soit en ce moment. Personne ne s'en rapproche. Et nos tests sont les meilleurs tests. Ce sont les tests les plus précis. Nous avons donné la meilleure réponse, et nous avons empêché la Chine d’entrer. Si je n'avais pas fait ça, vous auriez des milliers et des milliers de gens morts. Ils sont en vie et heureux aujourd'hui. Si je n’avais pas pris cette décision aussi tôt sur la Chine – et personne ne voulait que ça arrive, tout le monde pensait que ce n'était pas la peine – des milliers et des milliers de gens seraient morts. »

27 mars 2020

« Nous avons livré avec succès des millions et des millions de pièces de matériel et nous les avons rendues accessibles aux États. Les gouverneurs ont été très aimables, la plupart je dois dire, il y en a deux ou trois qui n'apprécient pas ce travail incroyable. Il faut qu'ils fassent eux-mêmes un meilleur travail, ça fait partie du problème. Mais d’une manière générale, je dois vous dire que les gouverneurs ont été géniaux. »