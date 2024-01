La dématérialisation des objets, par Gilles Vervisch – Brut Philo

"On a un rapport fétichiste aux objets" BRUT PHILO — Carte cadeau en ligne, jeu vidéo dématérialisé... On a demandé au philosophe Gilles Vervisch pourquoi on a tendance à préférer les vrais cadeaux sous le sapin aux objets dématérialisés et ce que cela dit de nous.