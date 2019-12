Label AOP et lait pasteurisé : le camembert est-il en danger ?

Le camembert est-il en danger ?

En 2021, l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) «camembert de Normandie» pourrait s’appliquer aux fromages à base de lait pasteurisé. Ce qui provoque la colère des défenseurs de fromage au lait cru.

L'AOP "camembert de Normandie" est en danger. C'est ce que pensent les défenseurs du fromage au lait cru, comme le député du Loiret Richard Ramos. Celui-ci a expliqué à Brut : " Laissons les industriels faire du pasteurisé mais pas avec l’AOP". En effet, à partir de 2021, l'Appellation d'origine protégée "camembert de Normandie" (AOP) pourrait également s'appliquer aux fromages à base de lait pasteurisé. Pourquoi ? La pasteurisation permet de conserver le fromage plus longtemps et s'exporte plus facilement à l'étranger.

Deux qualités différentes seront autorisées dans le nouveau label AOP. Le coeur de gamme de l'AOP "camembert de Normandie" pourra être composé de lait pasteurisé microfiltré ou thermisé avec 30% de lait provenant de vaches normandes. Une seconde AOP, de niveau supérieur, désignera le véritable authentique camembert de Normandie et sera composé de 66% de lait provenant de vaches normandes. Ce véritable camembert sera identifié de manière évidente avec un bandeau sur la boîte. Cette décision est censée régler "la guerre du camembert".

Pourtant, l'idée d'avoir deux étiquettes de qualité de fromage différentes sur une même AOP est loin de contenter les défenseurs de l'authentique camembert de Normandie. Richard Ramos insiste :* "Quand j'achète un produit AOP, je dois avoir l'excellence !" * La Sénatrice du Calvados Sonia de la Provôté, elle, soutient que cette AOP permettra de clarifier les choses : "Il n'y a plus de "fabriqué en Normandie dont on ne sait pas d'où viennent les produits". De plus, cela permettra de *"faciliter l'exportation avec une qualité meilleure". *

Aujourd’hui en France, le camembert est le fromage à pâte molle le plus consommé. Mais le "camembert de Normandie" au lait cru ne représente que 5% du marché.