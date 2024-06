Le défi de Lou, en finale d'un concours d'éloquence

"On a réalisé que juste donner la scène aux personnes qui ne l'ont pas, ça libère et ça change des vies." Ils sont bègues ou en situation de handicap et ils se sont lancés un défi : participer à un concours d'éloquence. Brut a suivi Lou, sourde de naissance, pendant la finale du concours Éloquence de la différence.