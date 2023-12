“La migration touche l'Afrique. Vous l'aurez constaté, des milliers de jeunes Africains sont morts dans la Méditerranée en voulant la franchir pour venir en Europe. Ces jeunes n'ont pas la vocation de venir en Europe de cette façon. Leur vocation, c'est de rester en Afrique, profiter des conditions pour se mettre au service de leur propre peuple” a déclaré Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine (CUA) lors du sommet G20 Compact with Africa. “C'est la raison pour laquelle nous demandons à tous nos partenaires d'investir en Afrique. Il ne s'agit pas d'aide au développement. Il s'agit plutôt d'un partenariat, je crois, qui peut être gagnant pour les uns et les autres”.

Lors du sommet G20 Compact with Africa, le président de la Commission de l'Union africaine (CUA) a développé : “L’Afrique, dans le narratif, c'est l'instabilité, c'est l'insécurité. Les problèmes sont liés. Si on assure le développement, la paix viendra d'elle-même. Je crois que c'est un projet qui doit nous engager tous. L'histoire est là pour nous le rappeler. L'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Allemagne est là pour nous le rappeler. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu le plan Marshall pour pouvoir booster les économies, permettre à l'Europe de devenir ce qu'elle est aujourd'hui”.

“L’Afrique, c’est 1 milliard 400 millions d'habitants et 65 % des terres arables non encore exploitées”





Moussa Faki Mahamat a lancé un appel “à la solidarité dans l'intérêt commun de toute l'humanité. Nous aurons préservé notre planète. Nous aurons créé l'énergie renouvelable qui puisse permettre à la vie de se passer normalement. Nous aurons assuré la paix et la stabilité dans le monde. Je crois que c'était le projet le plus important pour l'humanité, et l'Afrique est là, disponible à être à ce rendez-vous”. Il a rappelé que l’Afrique, “c'est 30 millions de kilomètres carrés, 1 milliard 400 millions d'habitants et 65 % des terres arables non encore exploitées. L’Afrique, c'est le bassin du Congo. Plusieurs millions de kilomètres carrés de forêts. Ce sont des cours d'eau, des rivières. Ce sont des ressources naturelles très importantes. Mais en même temps, c'est un continent où 600 millions d'habitants n'ont pas l’électricité. Au moment où aujourd'hui on parle de la transition énergétique”.

Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA) le croit : “Il y a un potentiel extraordinaire à exploiter pour le privé allemand, pour le privé européen, pour l'ensemble des secteurs privés qui veulent investir. Cela permettra de faire des gains. C'est très rentable. Deuxièmement, on contribue ainsi à produire de l'énergie propre, renouvelable et de préférence verte. Cela est possible. Et ça, c'est dans l'intérêt de l'ensemble de l'humanité. Le continent africain est ouvert à différents partenariats. Notre souhait est de nous faire confiance, de mettre moins de conditionnalités et de créer les conditions ensemble, nous de notre côté, pour rendre attractifs les investissements. Cela est de notre ressort”.

