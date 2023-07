“Nous avons vu le vrai visage des émeutiers : celui d'assassins”





En marge des émeutes, qui ont éclaté à la suite de la mort de Nahel, 17 ans, tué par un tir de policier, le domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, a été pris pour cible par une voiture-bélier dans la nuit du 1er au 2 juillet. Au lendemain de l’agression, l’élu a prononcé un discours, entouré d’autres élus venus le soutenir, comme la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, le patron des Républicains, Eric Ciotti, Gérard Larcher.

“Nous avons vu le vrai visage des émeutiers : celui d'assassins. Empêchés d'incendier l'Hôtel de Ville, symbole de la République, ils ont redirigé leur haine en recourant à un acte ignoble. Ils ont voulu assassiner ma femme. Et nos deux jeunes enfants dans leur sommeil. Et les brûler vifs en tentant d’incendier notre maison”.

“Alors, permettez-moi un mot personnel. Car le plus grand acte de bravoure ce soir-là a été à mes yeux réalisé par une mère. En sauvant des flammes notre petit garçon et notre petite fille. En fuyant avec eux, blessée au péril de sa vie, sa force et son courage a sauvé toute notre famille. Et à cet instant précis, je crois que la République c’est elle aussi” a déclaré le maire de L’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun.

Des émeutes et des violences urbaines ont éclaté au lendemain de la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué à Nanterre la semaine précédente par un représentant des forces de l’ordre pour “refus d’obtempérer”. Dans les banlieues de Paris, mais aussi à Bordeaux, Marseille, Lyon, de vives tensions ont éclaté les jours qui ont suivi le drame. Le policier qui a tiré est mis en examen. L’enquête est toujours en cours.

