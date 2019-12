Le don de Leonardo DiCaprio pour protéger l'Amazonie

Leonardo DiCaprio fait un don de 5 millions de dollars pour l'Amazonie

« Nous avons le devoir de protéger cet environnement vital qui est le cœur d'une biodiversité incroyable. » L’acteur Leonardo DiCaprio et l’association Earth Alliance qu’il a co-fondée ont annoncé faire un don de 5 millions de dollars pour sauver l’Amazonie.

« Une immense tragédie a lieu dans le monde entier, à cause du changement climatique et des feux de forêt » alerte Leonardo DiCaprio. L’acteur américain, qui a passé du temps avec le peuple Xingu, estime que « ce qui est essentiel pour protéger ces forêts, c'est de protéger les populations autochtones ». Ce sont d’ailleurs « ces personnes qui vivent et cohabitent avec ces forêts depuis des générations » que l’ONG Earth Alliance, co-fondée par Leonardo DiCaprio, s’est engagée à aider financièrement.

« Étant donné l'importance de la forêt pour réguler le climat, mais aussi la beauté de sa biodiversité et des cultures qui vivent là-bas, c'est une véritable tragédie » ajoute Leonardo DiCaprio. L’acteur, l’association Earth Alliance et leurs partenaires Laurene Jobs et Brian Sheth ont décidé de contribuer à hauteur de 5 millions de dollars, « avec l'espoir que d'autres personnes » s’impliquent, précise Leonardo DiCaprio.

Ce don a pour vocation d’aider les communautés autochtones d'Amazonie et les partenaires locaux, alors que la région fait face à d'importants incendies. « Nous avons le devoir de protéger cet environnement vital qui est non seulement le cœur d'une biodiversité incroyable… C'est vraiment le poumon de la planète. Et les gouvernements du monde entier, y compris le Brésil, doivent travailler ensemble pour s'assurer que ça s'arrête » a conclu Leonardo DiCaprio.