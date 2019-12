Le Parlement autrichien approuve une interdiction du glyphosate

L'Autriche, premier pays européen à interdire totalement le glyphosate

Le Parlement a approuvé une interdiction totale du glyphosate, faisant de l'Autriche le premier pays européen à interdire totalement cet herbicide controversé.

L’Autriche est le premier pays européen à interdire totalement le glyphosate. Le 2 juillet 2019, le Parlement autrichien a voté l’interdiction du glyphosate, herbicide très controversé. « On ne joue pas avec la santé » a déclaré à cette occasion Erwin Preiner, membre du conseil national et du parti social-démocrate.

Au nom du principe de précaution, l'amendement adopté par le Parlement autrichien interdit la mise sur le marché de tout produit à base de glyphosate. Mais selon le parti conservateur autrichien ÖVP, opposé à cette mesure, l'interdiction du glyphosate serait contraire au droit de l'Union européenne. Car en 2017, l’Union européenne avait renouvelé pour 5 ans la licence autorisant le glyphosate.

En Autriche, l'interdiction totale du glyphosate est également critiquée par certains agriculteurs qui craignent une augmentation des coûts : « Il nous faudra travailler avec des machines et ce travail mécanique est mauvais pour la terre et pour la vie des sols » a déclaré Hans Gnauer, agriculteur interviewé par France 24.

Le glyphosate est classé comme « cancérogène probable » par le CIRC, l'une des agences de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Certaines études dénoncent également des risques pour la faune et les abeilles : « (l’interdiction du glyphosate) serait un grand succès, car on retirerait ainsi complètement du marché un pesticide reconnu comme cancérogène pour les animaux et probablement pour l’homme » a déclaré à France 24 Helmut Burttscher-Schaden, biochimiste et activiste écologique.

Dans le reste du monde, le Sri Lanka avait été le premier pays à interdire totalement le glyphosate, avant d'ajouter des dérogations pour certaines cultures, comme celle du thé ou de l’hévéa. Au sein de l'Union européenne, des pays comme l’Italie, la France ou la République Tchèque limitent partiellement l’usage du glyphosate.