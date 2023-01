Les jours d'après : l'Après M à Marseille

En 2020, ils ont réquisitionné un ancien McDonald's des quartiers nord de Marseille et l'ont transformé en centre de distribution alimentaire. 3 ans et 37 salariés plus tard, l'Après M est devenu un "fast-social-food" dont les bénéfices vont aux plus défavorisés. On est retourné sur place.