Les livres en braille enfin à prix unique en librairie

Désormais, les livres en braille seront vendus entre 11 et 30 €

Les aveugles et malvoyants vont avoir des livres à des prix abordables. Jusqu'à présent, les livres écrits en braille coûtent entre 60 et 112 € et ce, malgré l'institution du prix unique du livre. Désormais, ils seront vendus entre 11 et 30 €. Les prix sont élevés par le coût de production car il faut compter le travail de transcription fait par des spécialistes et l'impression sur un papier plus épais par des machines spécifiques. Du graffiti en braille

Produire un livre en braille coûte environ 700 € mais le centre de transcription et d'édition en braille précise que malheureusement, ils n'auront les moyens de financer ce projet que pendant 2 ans et qu'au-delà, il faudra trouver des aides pour maintenir les prix à ce niveau-là. En France métropolitaine, entre 1,7 et 2 millions de personnes sont déficientes visuelles et 15 % de celles-ci lisent le braille. À 20 ans, Thomas perd la vue et repense son avenir