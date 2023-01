Les ONG de "L'Affaire du siècle" vont de nouveau saisir la justice

"L'Affaire du siècle" a commencé en 2019

"L'Affaire du siècle" commence en 2019 avec 4 ONG qui déposent un recours en justice contre le gouvernement pour inaction climatique. Et la justice leur a donné raison. “La justice a tranché. Elle reconnaît la faute de l'État et son inaction dans la lutte contre le réchauffement climatique” a déclaré Camille Etienne. Camille Étienne réclame au gouvernement plus d'ambition écologique

Cette reconnaissance, cela n'est qu'une première étape car en octobre 2021, la justice va plus loin. Elle ordonne à l'Etat de compenser le surplus de CO2 émis par la France entre 2015 et 2018. Et ce surplus représente 15 millions de tonnes équivalent CO2. Cette décision est importante car jusqu'alors l'État n'était juridiquement pas obligé de respecter ses engagements climatiques. Dans les coulisses du court-métrage de Camille Étienne

L’Etat avait jusqu'à aujourd'hui, le 31 décembre 2022, pour réparer les conséquences de son inaction climatique et prouver que la France fait tout son possible pour lutter contre le changement climatique. Selon les 4 ONG de l'affaire du siècle, l’Etat n'a pas suffisamment agi depuis le jugement rendu en octobre 2021. Elles ont fait savoir qu'elles demanderont dès début 2023 le versement d'astreinte financière pour obliger l'État à agir. Le réchauffement climatique sera pire que prévu en France