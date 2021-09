Michel veut restaurer le four de la poterie de Gradignan

C'est l'un des derniers "fours bouteille" de France. Ici dans ce lieu classé monument historique, on a fabriqué des objets en poterie pendant plus d'un siècle. Un patrimoine industriel unique en péril dont la restauration va commencer grâce au soutien de la FDJ et de la Mission Patrimoine. Bienvenue à la Poterie de Gradignan. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque