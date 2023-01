Michelle Yeoh, actrice malaisienne

Après son rôle dans "Everything Everywhere All At Once", elle est l’une des favorites pour les Oscars. Miss Malaisie en 1983 à 21 ans à peine, Michelle Yeoh s’est rapidement orientée vers le cinéma pour tourner avec les plus grands réalisateurs : Ang Lee, Johnnie To, John Woo, Asif Kapadia ou encore Danny Boyle. Cette année, c’est un film ovni rempli de cascades incroyables, « Everything Everywhere All At Once » de Dan Kwan et Daniel Scheinert, qui a définitivement placé Michelle Yeoh sur la carte ciné, et en particulier à Hollywood. La grande actrice malaisienne est d’ores et déjà notée sur la liste pour la prochaine cérémonie des Oscars (dans une des catégories reines, celle de la meilleure actrice). On sait aussi déjà qu’en 2024, Michelle Yeoh sera au casting du 3e volet d’Avatar, que peaufine actuellement James Cameron.