Mon premier jour en France - Épisode 5 : Benjamin

Après avoir fui son pays, l’athlète kenyan, Benjamin Cheruiyot, repart de zéro en France

Heureux d’arriver en France, Benjamin Cheruiyot voit une toute nouvelle vie s’offrir à lui. Mais le plus gros challenge de l’athlète est tout d’abord de répondre à des besoins vitaux : “Où aller ? Par où commencer ? Où rester ? Où dormir ?” Seul dans ce pays inconnu, Benjamin Cheruiyot se souvient avoir recommencé sa vie à zéro.

Une fois la nuit tombée, Benjamin Cheruiyot se souvient être resté à la gare. La Croix Rouge y est passée, pour donner de la nourriture, du café, du pain aux gens dans le besoin. Benjamin Cheruiyot les a rejoint, s’est mis dans la queue et a mangé avec ces gens. Comme lui, ces gens n’avaient pas où aller. Il a passé de nombreuses nuits à dormir dans cette gare. Benjamin Cheruiyot était déjà venu en France auparavant, dans le cadre des championnats du monde junior à Annecy en 1998. L’athlète avait alors gagné une médaille d’argent. “C’était un bon souvenir (…), c’est la raison pour laquelle je suis revenu”, raconte Benjamin Cheruiyot. Au Kenya, au cours de sa carrière d’athlète international, Benjamin Cheruiyot courais dans toute l’Europe et gagnait bien sa vie. Il s’est construit une grande maison, et a acheté plusieurs appartements pour faire de l’investissement. Mais pendant les problèmes politiques, Benjamin Cheruiyot a tout perdu. Il a donc fallu tout recommencer à zéro.

“Si tu restes positif, tu peux réussir ce que tu veux dans ta vie”

Tout a changé lorsque Benjamin Cheruiyot a découvert le parc de Parilly. Ici, l’athlète a commencé à courir de nouveau. Par la suite, il passait tout son temps au parc. Il dormait, s’entraînait, mangeait, puis recommençait. C’était devenu son endroit. Et c’est à ce même endroit qu’il a rencontré son coach Bastien. “C’est donc ici que ma vie a commencé”, raconte-t-il. C’est grâce à lui j’ai amélioré mes temps, que j’ai amélioré ma course. Hébergé par son ami Guillaume, Benjamin Cheruiyot a enfin eu un endroit où il pouvait réellement se reposer après ses entraînements. Ainsi, il a pu commencer à s’améliorer. Désormais, l’athlète se prépare mentalement pour de longues distances. Son rêve, c’est de représenter la France lors des compétitions internationales. “Mon rêve, c’est qu’un jour je puisse représenter ce pays, parce que j’aime ce pays, parce que c’est ici que ma vie a recommencé”, confie Benjamin Cheruiyot.