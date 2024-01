Niederschaeffolsheim, le village français au nom le plus long d'un seul tenant

Niederschaeffolsheim, pas simple hein ? Ça, c'est le village de France qui a le nom le plus long, en un seul mot. Vous l'aurez sans doute deviné, c'est un village niché en Alsace. On y est allé pour rencontrer la maire, les habitants et comprendre ce qui se cache derrière toutes ces lettres.