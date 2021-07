Nzola apprend le français et les outils du numérique avec la Maison Digitale

Apprendre le français et maîtriser les outils numériques, c'est ce que fait Nzola grâce aux ateliers de la Maison Digitale de l'APARDAP. Le but : mieux s'intégrer et trouver un travail. Elle raconte. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque