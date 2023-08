On embarque dans un train de nuit

"Si on peut faire ce petit geste, je me dis 'pourquoi pas'". Pour Lucie cet été, c'est vacances à Saint-Raphaël. Et c'est en train de nuit qu'elle a choisi de s'y rendre. Un moyen de transport écologique, sans bousculer ses habitudes. Elle nous embarque dans sa cabine.