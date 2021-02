Quand Éloïse tente de convaincre ses amis d'agir pour le climat – "Natures", un docu de la série "Génération Brut" sur Prime Video

Une discussion entre jeunes sur le climat : Quand Eloïse veut convaincre ses amis

Ces lycéens refont le monde sur la plage. Ou plutôt, ils imaginent le monde de demain, face aux préoccupations environnementales croissantes. Eloïse, lycéenne et membre active de la convention citoyenne pour le climat, tente de les convaincre. Voici leurs réponses.

Changer les habitudes, un défi

Pour une amie d'Éloïse, le problème réside dans la difficulté qu’ont les générations précédentes à changer leurs habitudes de vie, à réapprendre de nouveaux fonctionnements du quotidien. Elle explique : "Moi, ma mère, je lui dis de changer elle me dit : 'oui, eh oh, je suis chez moi, je fais ce que je veux.'"

Eloïse est convaincue que des changements radicaux sont nécéssaires, que de nouveaux modèles de société vont progressivement s’imposer.

"C'est aussi à nous de nous réveiller"

Un jeune affirme que d’ici 2060, Dunkerke ne pourra plus être habitée, car la ville sera impuissante face à la montée du niveau de la mer.

Une information qui choque le groupe. Une lycéenne s'exprime : “Moi, là, je suis choquée par ce que tu viens de dire. Qu'il n'y aura plus Dunkerque et tout, moi je ne savais pas… Je ne suis pas au courant, on n'est pas au courant.”

“Je suis désolée, mais à un moment donné, c'est aussi à nous de nous réveiller”, assure Éloïse.

Je pense que mes potes, ils vont changer parce qu'ils vont apprendre des choses et qu'ils vont prendre conscience. (…) Je ne sais pas si ma génération, elle va y arriver, mais j'espère que dans tous les cas elle va réussir à mettre en place une autre société, trouver des alternatives pour faire changer les choses. Je pense que si on a fait ça, on aura réussi déjà une partie du combat", conclut-elle.

Découvrez “Natures”, un documentaire de la série “Génération Brut”, disponible sur Amzon Prime Video depuis le 29 janvier.