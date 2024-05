Rencontre avec Artus et Ludovic en situation de handicap

"Les gens en situation de handicap, c’est 10 % de la population en France. On les entend jamais, on les voit pas assez, du coup j’avais envie de les mettre sur le devant." Pour son premier film "Un p’tit truc en plus", l’acteur et humoriste Artus a décidé de donner la réplique à une dizaine de comédiens amateurs en situation de handicap. On l’a rencontré avec Ludovic, l’un d’eux.