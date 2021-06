Rivières asséchées : la Californie fait migrer les saumons en camion

Là-bas, les rivières s'assèchent tellement que des millions de saumons ne peuvent plus migrer seuls vers l'océan. Alors ils sont transportés dans des camions.

Pour cause de sécheresse, des saumons transportés jusqu’à l’océan en camions-citernes

Ces saumons ont été transportés sur plus de 150 kilomètres dans des camions-citernes depuis les écloseries d’où ils naissent. C’est plus de 18 millions de saumons que l’État de Californie prévoit de relâcher dans la baie de San Francisco d’ici début juin. La raison de ce déplacement : la sécheresse qui touche pour la 4ème année la Californie qui provoque le réchauffement des rivières et la baisse des débits d’eau. Des conditions dans lesquelles ces saumons ne peuvent survivre et regagner l’océan par eux-mêmes.

Une méthode critiquée pour son impact environnemental

Le transport par camions de ces jeunes saumons n’est pas une première. En 2014, la même méthode avait déjà été utilisée, à la suite d’une sécheresse historique dans la région. Mais des critiques pointent une méthode démesurée et peu écologique. À cela Jason Julienne, Responsable des écloseries du centre-nord de la Californie répond : “Les avantages que nous percevons seront plus importants en termes de survie de nos jeunes saumons et d'augmentation des retours d'adultes. Et c'est ce qui motive ces décisions.”