Si j'étais père dans le monde en 2021

Le congé paternité passe à 28 jours en France ce 1er juillet, dont une semaine obligatoire. Tour du monde des congés pour les pères.

En France

En France, le congé paternité est désormais de 28 jours au lieu de 14 auparavant. En 2015, la durée du congé parental a doublé, passant de 6 mois à un an pour le premier enfant,mais les pères sont moins de 1 % à y recourir.

En Grèce

Dans ce pays, les hommes ont droit à 2 jours de congé paternité pendant lesquels ils perçoivent la totalité de leur salaire.

Au Portugal

Là-bas, le congé paternité est de 35 jours dont 28 sont obligatoires.

Aux États-Unis

Le père a le droit à 0 jour de congé paternité.Il n’existe pas de congé maternité non plus : la loi garantit le droit à une femme ou un homme de s’absenter pour des “raisons familiales“ jusqu’à 12 semaines non payées, et de retrouver son poste au retour.

En Norvège

En Norvège, le père peut prendre 15 semaines de congés paternité tout en percevant l’intégralité de son salaire. Dans le pays, 70 % des pères se retirent de la vie professionnelle durant au moins 3 mois.

En Autriche

En Autriche, la durée du congé paternité est de 1 mois. La demande doit être faite auprès de la sécurité sociale qui versera une indemnisation de 700 € pour le mois.

En Corée du Sud

Là-bas, les hommes peuvent prendre jusqu’à 53 semaines.Le pays se classe en tête des pays offrant les plus généreux congés paternité et espère ainsi stimuler les naissances. L’État propose des aides aux pères souhaitant prendre ce congé, mais ces derniers restent minoritaires à le prendre.

En Espagne

En Espagne,le père a le droit à 16 semaines de congés, soit autant que la mère, avec un salaire pris en charge à 100 %.

Au Venezuela

Dans ce pays, le congé paternité dure 14 jours, à égalité avec le Paraguay. Il est le plus long d’Amérique du Sud, et payé par le système de sécurité sociale